Невеста-внучка Аврора Киба призналась, зачем на самом деле была нужна Лепсу

Григорий Лепс и Аврора Киба впервые вместе появились на публике в 2024 году. Певец вывел на красную дорожку юную красавицу и заявил, что они готовятся к свадьбе. То, что девушка годится ему во внучки, артиста ничуть не смущало.

Лепс настаивал, что искренне любит Кибу и готов на ней жениться. Однако обещания так ни к чему и не привели. В конце прошлого года у Григория случился срыв, Аврора пыталась привести пожилого жениха в чувства, но не смогла. Тогда на помощь пришла Анна Шаплыкова, бывшая жена исполнителя. За 20 лет брака она научилась справляться с таким состоянием Лепса. Бывшие супруги сблизились, а Киба чувствовала себя преданной.

Григорий, по слухам, особо не пытался помириться с юной невестой. И в итоге в конце января пара объявила о расставании. Аврора погоревала месяц, а теперь продолжает жить дальше. Она анонсировала собственное реалити-шоу "Кибалэнд".

Чтобы зацепить зрителей, студентка в первой же серии раскрыла, что ее связывало с Лепсом. Многие считали, что между юной красавицей и артистом-пенсионером был лишь пиар.

"Было много теорий. Например, что я эскортница, которая нашла себе побогаче. Или закончился контракт. Вот еще — мама мне Лепса „купила“. Ну или вообще, что я его внебрачная дочка", — перечислила все версии, что слышала в Сети, Киба.

Смеясь над абсурдом этих домыслов, Аврора предложила еще один вариант, зачем Лепс был с ней два года. По словам студентки, певцу она была нужна совсем не для любви. "У нас с Гришкой полная совместимость по крови. Ну, вот он и попросил меня все время ходить рядом и быть донором в случае чего", — заявила девушка.

После этого уже серьезным тоном Аврора добавила, что устала от пересудов. Чтобы закрыть эту тему она огласила версию, которую попросит считать единственной правдивой.