Невеста-внучка Аврора Киба призналась, зачем на самом деле была нужна Лепсу

Григорий Лепс и Аврора Киба впервые вместе появились на публике в 2024 году. Певец вывел на красную дорожку юную красавицу и заявил, что они готовятся к свадьбе. То, что девушка годится ему во внучки, артиста ничуть не смущало.
Лепс настаивал, что искренне любит Кибу и готов на ней жениться. Однако обещания так ни к чему и не привели. В конце прошлого года у Григория случился срыв, Аврора пыталась привести пожилого жениха в чувства, но не смогла. Тогда на помощь пришла Анна Шаплыкова, бывшая жена исполнителя. За 20 лет брака она научилась справляться с таким состоянием Лепса. Бывшие супруги сблизились, а Киба чувствовала себя преданной.
Григорий, по слухам, особо не пытался помириться с юной невестой. И в итоге в конце января пара объявила о расставании. Аврора погоревала месяц, а теперь продолжает жить дальше. Она анонсировала собственное реалити-шоу "Кибалэнд".
Чтобы зацепить зрителей, студентка в первой же серии раскрыла, что ее связывало с Лепсом. Многие считали, что между юной красавицей и артистом-пенсионером был лишь пиар.
"Было много теорий. Например, что я эскортница, которая нашла себе побогаче. Или закончился контракт. Вот еще — мама мне Лепса „купила“. Ну или вообще, что я его внебрачная дочка", — перечислила все версии, что слышала в Сети, Киба.
Смеясь над абсурдом этих домыслов, Аврора предложила еще один вариант, зачем Лепс был с ней два года. По словам студентки, певцу она была нужна совсем не для любви. "У нас с Гришкой полная совместимость по крови. Ну, вот он и попросил меня все время ходить рядом и быть донором в случае чего", — заявила девушка.
После этого уже серьезным тоном Аврора добавила, что устала от пересудов. Чтобы закрыть эту тему она огласила версию, которую попросит считать единственной правдивой.
"Иногда даже при наличии чувств людям не всегда удается построить крепкие и счастливые отношения. Порой не совпадают образы жизни, принципы или семейные устои. Да и просто жизнь в целом. Мне кажется, важно уважать друг друга и иметь мудрость вовремя разойтись, если вы понимаете, что не подходите друг другу. Собственно говоря, мы так и поступили", — призналась Киба.