США сообщили о первой крупной потере во время операции против Ирана

США потеряли в небе над Ираком самолет-заправщик KC-135.

Это первая крупная потеря Штатов самолета такого типа во время операции "Эпическая ярость", направленной против Ирана, пишет RT. На борту находились шесть членов экипажа.

Инцидент произошел в дружественном воздушном пространстве, сообщает Центральное командование США (CENTCOM) в соцсети Х. Танкер не был сбит в результате вражеской атаки или огня по своим. В ЧП был задействован еще один самолет KC-135, он получил повреждения, но успешно приземлился в Израиле.

Идет спасательная операция. На данный момент статус экипажа неизвестен.

В свою очередь иранская гостелерадиокомпания IRIB утверждает, что по KC-135 был нанесен ракетный удар, никто не выжил.