Онколог объяснил, в чем коварство рака желудка

Рак желудка может долгое время себя никак не проявлять. Этим он очень опасен, так как пациенты зачастую узнают о диагнозе на поздних стадиях.

По мере прогрессирования болезни больной может испытывать дисграфию и рвоту с содержимым желудка, сообщил "Ленте.ру" врача-онколога Михаила Судакова. если происходит распад опухоли, то возможно кровотечение – у больного открывается рвота по типу кофейной гущи.

"Наиболее сложной считается четвертая стадия заболевания, когда опухоль выходит за пределы желудка и дает метастазы в другие органы, а одним из возможных направлений метастазирования становятся легкие", - рассказал эксперт. Ранее у блогерши Лерчек диагностировали рак желудка четвертой стадии с метастазами в легких, позвоночнике и ногах. Валерия Чекалина готовится к экстренной госпитализации и лечению.

Валерия Чекалина и ее бывший супруг Артем находятся под следствием по делу о выводе более 250 миллионов рублей в ОАЭ. Находясь под домашним арестом, блогерша родила четвертого ребенка от Луиса Сквиччиарини.