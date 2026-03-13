Солнечная и теплая погода порадует москвичей в пятницу

В Москве и Подмосковье в пятницу, 13 марта, ожидается солнечная и сухая погода. Воздух прогреется до рекордных плюс 15 градусов.

Ветер южный с порывами до шести метров в секунду, заявил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Нас снова ждет по-весеннему погожий и очень теплый денек с претензией на очередной суточный рекорд тепла", - сообщил он.

В выходные тоже будет тепло: в субботу ожидается до плюс 15 градусов, в воскресенье – до плюс 14. Оба дня без осадков. начало следующей рабочей недели также порадует москвичей солнцем.