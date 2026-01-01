США сняли санкции на российскую нефть

Вашингтон разрешил покупать российскую нефть и нефтепродукты. Разрешение касается только углеводородов, погруженных на суда до 12 марта – это уточняется в генеральной лицензии Управления по контролю за иностранными активами Минфина США.

Согласно документу, снятие ограничений действительно до 00:01 по восточному летнему времени США 11 апреля 2026 года. Подчеркивается, что лицензия не разрешает какие-либо иные операции или виды деятельности, прямо не указанные в ней, включая те, которые связаны с Ираном и товарами из этой страны.

Судоходство через Ормузский пролив из-за конфликта США с Ираном практически остановлено. Таким образом, перекрыт ключевой маршрут поставок энергоресурсов из стран Персидского залива, цены на нефть марки Brent понедельник поднимались выше 119 долларов за баррель. Минфин США в связи с этим разрешил Индии продолжать закупки российской нефти, передает РИА Новости. Как сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, снятие американских санкций коснется ста миллионов баррелей нефти из России, находящихся в транзите.