Тегеран заявил о выводе из строя авианосца США "Авраам Линкольн"

Американский авианосец на Ближнем Востоке выведен из строя. "Авраам Линкольн" был атакован военно-морскими силами КСИР, сообщил представитель иранского штаба Эбрахим Зольфагари.

Как сообщила гостелерадиокомпания Ирана со ссылкой на центральный штаб иранского военного командования "Хатам аль-Анбия", авианосец покинул регион и возвращается в США. Это подтвердил и посол Ирана в России Казем Джалали, передает РИА Новости.

Когда именно был нанесен критический удар по "Аврааму Линкольну", иранская сторона не уточняет. Тегеран несколько раз заявлял о пуске ракет в сторону корабля, идет ли речь о новой атаке – неизвестно.