Магнитные бури обрушатся на Землю в пятницу, 13-го марта

Крупная корональная дыра, появившаяся на Солнце, похожа на разлом от южного до северного полюса звезды. Это источник магнитных бурь, которые обрушатся на Землю вечером в пятницу, 13 марта, предупредили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

Как пояснили ученые ИКИ РАН, эта дыра существует давно. Месяц назад она уже проходила по видимой стороне солнечного диска - тогда дыра вызвала магнитные бури среднего уровня, в диапазоне G1-G2 по пятибалльной шкале.

По расчетам исследователей, магнитные бури могут начаться ближе к полуночи 13 марта. Если прогноз сбудется, россияне смогут наблюдать полярные сияния. Форма и размеры дыры не сильно изменились с прошлого раза, так что и сейчас можно ожидать схожую интенсивность бури. Скорость потока солнечного ветра за сутки вырастет, а вслед за этим увеличатся и геомагнитные индексы.