Потери у американцев и французов: продолжается война на Ближнем Востоке

Город Варамин на севере Ирана. Ракета, выпущенная самолетом ЦАХАЛ, попала в местный военный штаб. Еще одна уничтожила пусковую установку КСИР. А на этих кадрах беспилотник США атакует блокпост иранских ополченцев на границе с Ираком.

Но говорить об избирательности ударов коалиции не приходится. По данным властей Ирана, за две недели конфликта повреждены или полностью разрушены почти 22 тысячи гражданских объектов. Среди них 69 школ и 9 больниц. Погибли и получили ранения 90 врачей и медсестер.

Мощные взрывы прогремели в столице Ливана – Бейруте. ЦАХАЛ утверждает, что бьет по объектам "Хезболлы". Финансовым структурам, хранилищам с деньгами. Отдельно - по ракетным установкам, которые обстреливают Израиль. Вот несколько сожженных машин. Армия обороны также сообщила, что ликвидировано командование дивизии "Имам Хусейн". Это формирование тесно связано с иранцами и шиитскими группировками на всем Ближнем Востоке.

Ливан охватывает хаос. Уже тысячи семей стали беженцами. Поток усилился после того, как стало известно о планах ЦАХАЛ провести наземную операцию. Вот первые кадры столкновений с боевиками "Хезболлы" в приграничье с Израилем. Ответный огонь Ирана, как, впрочем, и "Хезболлы", не стихает. И никаких внешних признаков истощения боеприпасов тоже не заметно.

Сегодня ночью Тегеран заявил, что его войскам удалось сбить американский топливозаправщик КС-135. Все члены экипажа погибли – это подтвердил Пентагон. Хотя причины катастрофы, по утверждению американцев, сугубо технические. Еще один самолет США потеряли в море. Неудачная посадка на борт авианосца "Авраам Линкольн". "Фантом", возвращаясь после бомбардировки, свалился за борт.

Есть потери и у французов. Один военный Иностранного легиона погиб. Еще примерно 5 человек ранены. Сожжены самолеты и авиационная техника. Это произошло после атаки КСИР на базу Франции в Эрбиле. Частично разрушена иранской баллистикой и американская база "Виктория" в Багдаде.

В Тель-Авиве иранская ракета попала в деловой центр. Видно, здания и дома поблизости серьезно повреждены. Мощный взрыв разрушил и часть квартала в деревне Зарзир. Ранены как минимум 33 человека. Вновь атакован беспилотниками и Дубай. Но дрон удалось перехватить. По данным властей, обошлось без пострадавших.