Собянин рассказал о планах по благоустройству набережных в столице

В столице на месте бывших промзон и неухоженных территорий возле Москвы-реки создают современные общественные пространства. Как рассказал сегодня в своём блоге мэр Сергей Собянин, работы идут сразу в нескольких районах.

Так, завершается реконструкция Шелепихинской набережной. Там появится променад длиной в три километра. Затем пешеходный маршрут планируют продлить ещё.

Благоустроят левый берег Москвы-реки до Живописного моста. Сохранив естественный ландшафт, там создадут велосипедные и беговые дорожки, зоны для занятий спортом. Масштабный проект реализуют и в Мнёвниковской пойме.