В Музее Победы прошла премьера документального фильма "Корейский спецназ"

О подвиге героев, которые плечом к плечу с российскими солдатами встали на защиту Курской области, рассказали в Музее Победы. Там прошла премьера документального фильма "Корейский спецназ".

На эксклюзивных кадрах - ход боевой подготовки в лесах, обустройство быта в прифронтовых условиях. А также боевая работа специалистов самой секретной армии мира. В ленте и рассказы наших бойцов - о том, как корейские солдаты мужественно выполняли свой долг, не боясь ранений и трудностей.

"Были потери. И мы скорбим. С нашей стороны - скорбим... и выражаем слова соболезнования семьям тех героев, которые сложили головы для того, чтобы можно было освободить Курскую землю от неонацистских захватчиков. Корейская сторона так и говорит - мы сражались за вашу землю, как за свою", - рассказала Марина Ким, автор киноленты, журналист, депутат Государственной думы.