Тигр-людоед пойман в Приморье

В Приморье сегодня поймали тигра, который ранее загрыз местного жителя. Трагедия произошла месяц назад. После хищник надолго ушёл в тайгу и всё это время обходил расставленные специалистами ловушки. Сейчас животное обследуют - у него обнаружили огнестрельное ранение. Могло ли это стать причиной нападений?

Этого момента сотни людей ждали целый месяц. Тигр-людоед наконец-то пойман. 15 февраля он загрыз 23-летнего охотника, который направлялся на подкормочную площадку для копытных. Накормить никого не успел. От полученных травм скончался.

В тот же день началась масштабная операция: обследовали километры тайги, расставляли ловушки. Но хищник тщательно их обходил. Спустя месяц скитаний его все-таки нашли. Оказалось, что он серьезно ранен.

"В течение месяца в данном районе работали специалисты, которые фиксировали все следы. И следов каких-либо иных тигров на этой территории не было отмечено", - рассказал Сергей Арамилев. Гендиректор центра "Амурский тигр".

Пока у специалистов две версии: либо нападение на человека спровоцировала нестерпимая боль, либо охотник зашел на территорию, где тигр недавно задрал добычу. Увы, случай не единичный.

Тигр выплюнул из пасти кошку на глазах жительницы Приморья

Это шокированные охотники, которые изучают следы от гигантских лап еще одного людоеда. Ровно год назад амурский тигр в Красноармейском районе напал на лесничего, подкравшись сзади. Незадолго до этого на реке Малиновка погиб опытный рыбак.

Напавшего на рыбака тигра нашли и застрелили. На его теле обнаружили множество гниющих ран. Если тигр не ранен, его могут привлекать мусорные баки, бродячие собаки, скот. В Андреевке оголодавший хищник прямо перед носом человека выплюнул из пасти кошку.

В Андреевке в январе отловили молодых самца и самку. Сильных, здоровых. Надели спутниковые ошейники и отправили подальше от людей - в тайгу.

Пойманного сегодня хищника выпускать не будут. Отвезут в специальный реабилитационный центр для тигров и тщательно обследуют. Чтобы ответить на главный вопрос: в чем была истинная причина его агрессии?