Помощница в больнице, собака пострадала: в доме Анфисы Чеховой раскидали отраву

Анфиса Чехова попала в ужасную ситуацию. Артистка хотела избавиться от насекомых в доме, а в итоге пострадали люди и ее любимая собачка Картошка.

Об инциденте рассказала сама Чехова. По ее словам, все началось с того, что в загородном доме завелись муравьи. Насекомые заползали в корм французского бульдога, кусали собачку, от этого у Картошки началась аллергия. Анфиса решила вызвать специалистов, которые занимаются дезинсекцией.

"Моя помощница нашла компанию и подробно расспросила, не вредно ли для собак и людей? Они уверили нас, что все безопасно, и людям, и собаке не нужно уезжать из дома, когда будут травить муравьев", — сообщила артистка.

Но после процедуры резко плохо стало сначала помощнице Чеховой, а потом и ее песику. Женщина попала в больницу с аллергическим шоком, а Картошку несколько часов рвало без остановки.

Когда Анфиса отвезла собаку к ветеринару, выяснилось, что у животного отравление химикатами. При этом сотрудники службы дезинсекции уверяли, что используют средства, которые безопасны для людей и животных.

"Два дня нервов – сначала за помощницу, потом за собаку. Пока не понимаю, что с эти делать. Хочется, конечно, подать на компанию в суд и наказать за обман! Решила предупредить вас быть аккуратнее с травлей насекомых и не обращаться в недобросовестные компании", — поделилась Чехова.