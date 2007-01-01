Предательство Абдулова, травля от коллег: тяжелый путь Ирины Алферовой к славе

Более шестидесяти ролей в кино. Двадцать шесть спектаклей. Орден Почёта за вклад в отечественное искусство. Звание народной артистки России. Всё это – Ирина Алфёрова.

Красавица из маленького городка

Она играла в самодеятельном театре при Академгородке в Новосибирске. Маленькую Иру из семьи юристов сцена манила с ранних лет. В мечтах об актёрской карьере девушка твёрдо решила поступать в новосибирское театральное училище. Вмешался педагог: убедил подавать документы в столичный ГИТИС. Едва дождавшись окончания школы, Ирина Алфёрова уехала в Москву.

Она чувствовала себя на сцене легко, но поступление в ГИТИС далось непросто. На курс Ирину зачислили с большим трудом. Тяжело первое время шла и учёба. Преподаватели требовали, чтобы студентка показывала разные эмоции – от отчаяния до восторга. Она же будто находилась в каком-то коконе и никак не могла раскрепоститься.

Но сдаваться девочка из Сибири не привыкла. В Москву ехала с чёткой целью – стать знаменитой, и возвращение в родной Новосибирск в планы не входило. Ирина много работала над собой, и талант, наконец, заблистал. Через несколько месяцев она стала лучшей студенткой курса.

Предложение, от которого нельзя отказаться

Под конец учёбы Алфёрову пригласили в большое кино. На "Мосфильме" планировались съёмки многосерийного фильма "Хождение по мукам" и молодую актрису определили на роль Даши Булавиной. Режиссёр Василий Ордынский пообещал девушке всесоюзную славу. Но поставил условие. Ровно пять лет – именно столько длилась работа над драмой, ей нельзя было играть ни в одном театре. Детские грёзы о московских сценах рушились, но Ирина решила не упускать шанс.

Роковая встреча

Как только вышел фильм, Алфёрова попросилась в "Ленком" к Марку Захарову. Именно в стенах театра она встретила большую любовь и будущего мужа – Александра Абдулова. Пара стала самой красивой в советском кинематографе. Про кино артистка тоже не забывала. После выхода картины "Д’Артаньян и три мушкетёра" к Алфёровой наконец пришла по-настоящему всесоюзная слава, которой она ждала несколько лет.

"Зритель поверил, что образ Констанции реальный, он прекрасно воплощён. А Алфёрова получила вечную любовь зрителей. Это при том, что актрису травили на съёмках, она не имела возможности репетировать с другими актёрами. Но Констанция ожила именно благодаря её подаче", - говорит режиссер, киновед Леонид Сысоев.

Брак с Абдуловым продлился 17 лет. Ходили слухи, что актер постоянно изменял супруге. Недоумение вызывало и откровенное предательство Алфёровой: Абдулов даже не пытался защищать ее перед метрами кино и театра, когда те откровенно глумились над актрисой.

Всенародная любовь

Зрители полюбили женственную Алфёрову за мягкость и невероятную красоту. В 1992 году ей присвоили звание заслуженной артистки России, а в 2007-м – народной.

Поначалу Ирина Алфёрова приезжала в родные края и поддерживала связь с друзьями. Со временем визиты сошли на нет. Сегодня актриса живёт и работает в Москве. Она по сей день остается востребованной в профессии. Алфёрова задействована в театральных постановках и продолжает сниматься в кино.