Наташа Королева после неприятных слов мужа приняла решение, которое изменит ее жизнь

Наташа Королева за последние месяцы чуть округлилась, прибавив в весе. Артистка выглядит изумительно, но, как выяснилось, новые формы исполнительницы хита "Желтые тюльпаны" не устраивают ее мужа Сергея Тарзана Глушко.

Экс-стриптизер публично раскритиковал жену, заявив в одном из интервью, что Королевой не мешало бы скинуть несколько килограммов. Для Наташи это оказалось болезненным ударом. Артистка решилась на кардинальное похудение.

"Мне надо подсбросить килограммов пять. На это мне намекает и муж мой", — посетовала Королева.

Наташа надеется уменьшить живот и бедра, но диеты и спорт не дают желаемого результата. В итоге 52-летняя певица прошла полное обследование в клинике и посетила эндокринолога, чтобы начать борьбу с лишним весом. Королева решилась на опасные уколы, которые имеют множество противопоказаний.

Артистка надеется, что опасные инъекции помогут ей скинуть около семи килограммов. Наташа верит, что это решение изменит ее жизнь, и Тарзан будет доволен ею.

Вот только поклонники осудили звезду за то, что она идет на поводу у мужа. По мнению подписчиков, Наташа выглядит великолепно, и ей совершенно не стоит слушать мужа-самодура.