В Звенигороде нашли тело второго погибшего ребенка

Тело второго погибшего ребенка обнаружили водолазы в подмосковном Звенигороде.

"За сутки водолазы совершили 16 погружений, обследовав 6 тысяч квадратов Москвы-реки", - сообщили в пресс-службе МЧС России.

7 марта трое детей – 13-летняя девочка и двое 12-летних мальчиков – ушли гулять и не вернулись. Предположительно, они провалились под лед. Первого подростка нашли мертвым 11 марта в акватории Москвы-реки, на расстоянии 800 метров от места предполагаемого провала.

Поиски 13-летней девочки продолжаются. Водолазы обследовали 16 тысяч квадратов метров дна. лодками с боковым обзором проверено 730 тысяч метров водной глади. Общая протяженность зоны поисков достигла 36 километров. Пешие группы прошли по берегам 59 километров.