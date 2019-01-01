Татьяна Брухунова вышла к людям и сделала откровенное признание: "Я не ждала, но он пришел"

Татьяна Брухунова вышла замуж за Евгения Петросяна в декабре 2019 года. Помощница стала пятой женой юмориста. Сейчас артисту 80 лет, он счастлив как никогда. А Татьяна получила повышение, теперь она директор Театра эстрадных миниатюр.

Супруги воспитывают двоих детей. Их сын появился на свет в Дубае. Родители назвали его в честь отца сатирика — Вагана Межлумовича. Дочь Матильда родилась 13 октября 2023 года.

13 марта в семье двойной праздник: Татьяна отмечает 37-летие, а Ваган — шестилетие. По такому случаю Брухунова вышла на связь с подписчиками своего блога и сделала откровенное признание.

"Я не люблю свой день рождения. Наверное, поэтому сын родился именно 13-го марта, дав мне второй шанс полюбить этот день. Я не ждала 37-й день рождения, но он пришел. Ваган ждал свой 6-й праздник будто ему исполнится 18", — поделилась Татьяна.

Свой день рождения жена Петросяна отмечать не будет. А для сына Татьяна пообещала закатить такой праздник, какого в Москве еще не видели. "К этому дню мы готовились несколько месяцев — праздник у него будет такой, какого не было еще ни у кого", — заявила она.

По словам Брухуновой, она вынашивала идею с начала января, а потом больше месяца готовилась к заветной дате. "Надеюсь, мне будет что рассказать вам! Но об этом позже", — заинтриговала Татьяна.