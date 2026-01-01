Названа причина смерти актера Василия Скромного — хулигана Гуся из "Приключений Электроника"

Василий Скромный скончался 11 марта 2026 года в Одессе. Ему был 61 год. Несколько лет актер боролся с раком. Но болезнь прогрессировала и осложнилась проблемами с сердцем. Похоронят артиста в его родной Одессе.

Скромный стал известен зрителям благодаря роли хулигана Макара Гусева в культовом фильме "Приключения Электроника" режиссера Константина Бромберга. Картина принесла юному актеру всесоюзную популярность, а прозвище Гусь надолго закрепилось за ним.

Василий родился 26 августа 1964 года в Одессе. В школьные годы, как и большинство советских подростков, состоял в пионерской организации. Когда ему было 15 лет, судьба неожиданно привела юношу в кино. Помощники режиссера искали подходящего мальчика для роли Макара Гусева и заметили Скромного в одной из одесских школ. По легенде, он буквально съехал по перилам прямо на одного из членов съемочной группы, едва не сбив его с ног — так будущий актер и попал на пробы.

Образ дерзкого, но преданного друга Макара Гусева стал одним из самых ярких персонажей популярного детского фильма. После успеха "Приключений Электроника" Скромный окончил театральную школу при Одесской киностудии и продолжил сниматься в кино. В его фильмографии появились такие картины, как "Я — Хортица", "Третье измерение", "Школа" и "Комбаты".

Однако, имея большие перспективы в кинематографе, Скромный решил бросить актерство. "Я решил приобрести серьезную профессию и связать дальнейшую жизнь с флотом", — признавался он в одном из интервью.

Василий стал боцманом дальнего плавания на торговых судах Украины. Побывал в Турции, Египте, Кубе, Мексике, Бразилии, Аргентине, Австралии, Океании. В свободное время увлекался подводным плаванием.

Рассказывать о личной жизни он наотрез отказывался. Известно только, что актер был счастлив в браке.