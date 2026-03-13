Стало известно о конфликтах в администрации Трампа из-за войны с Ираном

Военные достижения Вашингтона серьезно подорваны участившимися нападениями Ирана на нефтяные танкеры и транспортные объекты в Персидском заливе, что привело к росту цен на нефть. Президент США Дональд Трамп заявил, что сам решит, когда завершить кампанию. Он и его помощники говорят, что они намного опережают первоначально объявленные сроки в четыре-шесть недель, пишет Reuters.

По данным агентства, меняющиеся причины начала конфликта, который распространился на более чем полдюжины других стран, только усложняют прогнозирование того, что будет дальше. Помощники американского президента спорят о том, как и когда Вашингтону следует закончить войну с Ираном. Результатом сложной борьбы внутри Белого дома становятся переменчивые заявления Трампа о ходе войны.

Источники агентства сообщают: некоторые советники предупреждают Трампа, что резкий рост цен на нефть может иметь политические последствия для США. В то же время сторонники жесткой линии призывают президента продолжать боевые действия.