Семь человек погибли от отравления газом в многоквартирном доме под Пензой

В Пензенской области семь человек погибли от неисправного дымохода.
Трагедия произошла в деревне Заречная Мокшанского района. Первыми тревогу забили жители соседних домов, которые почувствовали едки запах и заметили, что соседи не выходят на связь.
Все погибшие - жильцы одного двухэтажного восьмиквартирного дома, сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко. Детей среди них нет.
Обстоятельства ЧП выясняются. Установлено, что угарный газ распространился на четыре квартиры.
Областные Минфин, Минтруд и соцзащита окажут помощь родственникам погибших, распорядился глава региона.