Неудобная актриса: почему Нелли Уварову почти перестали снимать в кино

Нелли Уваровой 14 марта исполнится 46 лет. Она прославилась после выхода сериала "Не родись красивой". Многосерийный фильм о дурнушке стал явлением на нашем телевидении. Пожалуй, не было в стране человека, который хотя бы краем уха не слышал о приключениях Кати Пушкаревой, влюбившейся в красавца-шефа.

На главную роль позвали никому тогда не известную Нелли Уварову, актрису Российского академического молодежного театра. Сделано это было намеренно: превращение из дурнушки в красотку происходило на глазах зрителя. Будь это знаменитая актриса, все бы и так знали, как она выглядит на самом деле. Тем сильнее оказался интерес к биографии Нелли. Уварова славу воспринимала довольно спокойно, хотя и не ожидала подобного взрыва эмоций.

Актрисой она решила стать еще в детстве, прошедшем в Тбилиси. В грузинскую столицу семейство переехало из литовского города Мажейкяй, где Нелли родилась. В Грузии девочка пошла в школу и начала активно участвовать в самодеятельности. Когда с развалом СССР в республике возникли беспорядки, семейство перебралось в Москву, где поначалу жило в статусе беженцев.

После окончания ВГИКа Нелли приняли в РАМТ. Она уже снялась в трех малозаметных картинах, а потом случился тот самый сериал. На съемочной площадке "Не родись красивой" она работала со своим педагогом Георгием Тараторкиным, снявшимся в роли отца главного героя, сестрой Еленой Уваровой — художником по костюмам, а один из режиссеров сериала, Сергей Пикалов, стал ее мужем.

Они были знакомы несколько лет, но свои отношения тщательно скрывали даже от коллег. Сергей и Нелли взяли трехдневный отпуск, чтобы пожениться и просто отоспаться.

Брак поначалу держался благодаря энтузиазму единомышленников, но хватило Пикалова и Уварову лишь на четыре года. Нелли признавала свою вину: мол, график был слишком напряженный, она выгорела и измучила мужа. Впрочем, завистники намекали на измену Сергея: мол, увлекся костюмершей Анастасией Пугашкиной (на ней он женился после развода). Нелли ничего такого не вспоминает, говорит, разошлись без скандалов и прекрасно общаются.

Шлейф популярности, тянущийся за Уваровой после окончания сериала, заставил ее скрывать личную жизнь еще тщательнее. И даже когда она забеременела, некоторые коллеги понятия не имели, от кого. А это был актер Александр Гришин — с ним Нелли играла в Театре на Юго-Западе. У обоих уже был не самый удачный опыт семейных отношений, поэтому они осторожничали. И понадобилось время, чтобы понять: они не ошибаются. В 2011-м Гришин и Уварова расписались, в том же году родилась их дочь Ия.

Через пять лет на свет появился сын Игнатий. Нелли признается, что стала мудрее и научилась сглаживать острые углы, периодически возникающие в отношениях.

А вот с кино дело обстоит чуть хуже. На волне успеха Нелли снялась в нескольких сериалах и фильмах, а потом ее практически перестали приглашать.

"Я могу сказать, что если что-то не люблю, то стараюсь от этого избавиться как можно скорее. Например, снималась в одном сериале и поняла, что роль не по душе. Нашла в себе силы попросить вырезать меня. Мы сняли четыре серии, но моя героиня никак не развивалась, хотя мне это обещали. И я решила с этим закончить. Разошлись мирно, но сниматься меня больше не зовут, потому что я не очень удобная актриса", — так объясняет этот факт Уварова.

Зрители, которые давно не видели Нелли на экране, пару лет назад удивились переменам в ее внешности — актриса заметно набрала вес. А когда на страницах СМИ появились фото, где она была с бритой налысо головой, люди всполошились: решили, что Уварова серьезно больна. Но оказалось, смена "прически" была нужна для роли.

Уварова продолжает сниматься в кино, правда, ленты с ней выходят раз в пару лет. А вот в театре она по-прежнему играет много. Кроме того, основала благотворительную организацию "Наивно? Очень", которая помогает людям с ограниченными возможностями — дает им возможность творить и продает их изделия.