Зеленский прилетел к Макрону

Глава киевского режима прибыл в Париж. В Париже у Владимира Зеленского запланирована встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном, заявил пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров агентству Франс Пресс.

Ранее Зеленский попытался оправдаться за свои угрозы в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Он переложил ответственность за разрешение конфликта с Будапештом на Брюссель – по его словам, заинтересованным в разблокировке кредита в 90 миллиардов евро должен быть весь ЕС.

Выпады Зеленского не понравились Еврокомиссии. Угрозы против государств — членов ЕС недопустимы, заявил представитель ЕК Олаф Гилл. Но глава киевского режима представил противостояние с венгерскими властями как вызов для всего Евросоюза – якобы, Орбан своей риторикой раскалывает блок, передает РИА Новости.