Рэпера Pharaoh оштрафовали на 80 тысяч рублей за пропаганду наркотиков

Суд оштрафовал рэпера Pharaoh (настоящее имя — Глеб Голубин) на 80 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в четырех песнях.

Его признали виновным по ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП. Речь идет о треках "Дико, например", "10:13", "Для Насилия" и "1 из Легенд".

Сам музыкант на заседание не приехал и заявил, что не согласен с обвинением, так как речь идет не о пропаганде, а об искусстве. Кроме того, Pharaoh попросил не останавливать его концертную деятельность, так как в данный момент находится в гастрольном туре.

Это первый случай штрафа после введения запрета петь про наркотики с первого марта, сообщает telegram-канал Mash.