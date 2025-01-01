Отец потащил четырехлетнего сына в тайгу и замерз с ним насмерть

Тела отца и сына с признаками переохлаждения обнаружили в лесу на севере Красноярского края.

7 марта 51-летний охотник выехал с четырехлетним ребенком в тайгу по направлению к поселку Эконда. На машине, а затем на снегоходе они добрались до охотничьей избы. Позже они отправились ко второй избушке, но до цели не доехали. Предположительно, мужчина бросил снегоход и намеревался вернуться к первой избушке, но заблудился.

Во вторник 10 марта мужчина не вышел на работу, коллеги забили тревогу. 11 марта работодатель обратился в полицию. Тела нашли в ходе поисковой операции на следующий день. Снегоход находился в 42 километрах от места, где нашли семью, сообщает telegram-канал Mash.

Отец и сын скончались от переохлаждения. Ночью температура воздуха в тайге опускалась до минус 25 градусов. Следов диких животных рядом с погибшими эксперты не обнаружили. СК завел уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Известно, что мальчик переехал к отцу в декабре 2025 года из Архангельской области, где проживает его мать.