Путин обсудил с Совбезом защиту критически важных элементов инфраструктуры

Вопросы, касающиеся защиты критически важных элементов инфраструктуры, обсудили сегодня постоянные члены Совета Безопасности России. Оперативное совещание по видеосвязи провёл Владимир Путин. В нём приняли участие председатели Совета Федерации и Государственной думы, зампредседателя Совета Безопасности и руководители силового блока.

"У нас сегодня на повестке вопросы, связанные с дополнительными мерами по защите критически важной инфраструктуры. И я пригласил коллег из правительства выступить с соответствующими сообщениями. Это два вице-премьера, А.С. Новак и В.Г.Савельев и министр Файзулин. Прошу, давайте начнём", - отметил Путин.