Пугающее предупреждение Великобритании – так называет английская пресса последнее заявление пресс-секретаря президента России. Дмитрий Песков указал на причастность Лондона к атаке Вооруженных сил Украины на Брянск, сообщает издание Daily Express.

ВСУ атаковали Брянск вечером 10 марта. Ракета упала в районе крупной транспортной развязки, рядом с торговым центром и жилым сектором. Киевский режим использовал британские высокоточные крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow.

Представитель Кремля заявил, что удар ВСУ по Брянску был невозможен без британских специалистов. В Москве это осознают и учитывают. Ответ на ракетную атаку Украины по российскому городу определят Вооруженные силы России, подчеркнул Песков. В Лондоне предупреждение Кремля сочли "очень серьезным".