Мишустин призвал совершенствовать систему господдержки россиян

Более 55 процентов вернувшихся с СВО трудоустроены или развивают свой бизнес. Об этом заявил министр труда и соцзащиты Антон Котяков на расширенном заседании коллегии ведомства.
Там сегодня подвели итоги работы за прошлый год и обсудили планы на текущий. Видеообращение участникам направил Михаил Мишустин. Он напомнил о необходимости продолжать совершенствовать систему господдержки россиян.
"В фокусе постоянного внимания министерства находятся и вопросы занятости. Среди государств "глобальной двадцатки" в России самый низкий уровень безработицы – напомню, чуть выше 2%. И чтобы сохранить стабильность на рынке труда, важно проактивно помогать компаниям в формировании кадрового резерва, а гражданам – в подборе оптимального карьерного пути. Активнее использовать для этого возможности единой цифровой платформы "Работа в России" и центров занятости, которые модернизируются по всей стране", - отметил Мишустин.