Мишустин призвал совершенствовать систему господдержки россиян

Более 55 процентов вернувшихся с СВО трудоустроены или развивают свой бизнес. Об этом заявил министр труда и соцзащиты Антон Котяков на расширенном заседании коллегии ведомства.

Там сегодня подвели итоги работы за прошлый год и обсудили планы на текущий. Видеообращение участникам направил Михаил Мишустин. Он напомнил о необходимости продолжать совершенствовать систему господдержки россиян.