Супруги-автоподставщики из Приморья устроили 27 ДТП ради денег

В Приморье задержали супружескую пару, подозреваемую в организации 27 подставных ДТП.

Как стало известно полиции, муж и жена с апреля 2021-го по август 2024 года намеренно провоцировали аварии на дорогах, чтобы затем собрать все необходимые документы и подать их в страховые компании для получения выплат. Причиненный ущерб составил свыше пяти миллионов рублей.

Подозреваемых задержали при силовой поддержке Росгвардии, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. При обыске у пары нашли четыре автомобиля, которые использовались для организации ДТП.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в сфере страхования, совершенном в особо крупном размере. Фигурантам дела грозит до 10 лет лишения свободы. В настоящий момент муж находится под стражей, а жена - под подпиской о невыезде.