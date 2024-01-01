Собянин вручил премии Москвы в области туризма

Сегодня в мэрии Москвы чествовали работников туристической отрасли. Среди них отельеры, экскурсоводы, руководители культурах учреждений и не только. Премии лучшим вручил мэр Сергей Собянин.

Один из самых моих любимых домов - дом Степанова-Ярошенко, тут сохранились исторические вывески. Здесь на стене изображение Пушкина, созданное в 19 веке - это самое старое уличное граффити.

И это здание, сохранившее колорит старой Москвы, и вся Хитровская площадь для Петра Посмакова - места судьбоносные. В этом районе он учился на юрфаке Высшей школы экономики, но, постепенно узнавая историю окрестных домов и улиц, увлекся так, что выбрал совсем другую профессию. Теперь он проводит экскурсии по Москве и виртуально по стране: в блоге "Россия тогда и сейчас".

"Интерес к истории не только Москвы, но и других городов нашей страны стремительно растет, большая часть посетителей на экскурсиях - это не гости из других городов, а это еще и москвичи, то есть москвичи идут по своему городу гулять как туристы и изучают историю своего города - я думаю, это очень хорошая тенденция, очень много молодежи на экскурсиях, что тоже несомненно радует", - рассказал Пётр Посмаков.

Пётр Посмаков стал лауреатом премии Москвы в области туризма - награды сегодня в мраморном зале мэрии вручил Сергей Собянин. В прошлом году столица вновь побила рекорды: Москву посетили 26,5 миллионов гостей. Большинство из них - жители других регионов страны. Сегодня главный акцент - на развитии внутреннего туризма.

"Екатерина Шаповалова и Алексей Васильчук тоже открывают людям историю - гастрономическую. Совместно с правительством Москвы они создали уникальный проект - "Дом российской кухни" на ВДНХ. Здесь более 500 блюд: русский курник и бурятские буузы, удмуртские пирожки перепечи и кавказский хинкал, закуска из сырой рыбы с Крайнего севера - сугудай, якутский деликатес - строганина из чира, тельное из нерки - камчатская котлета с начинкой. А еще множество видов ухи - даже из командорского кальмара и магаданской креветки! Все эти угощения, собранные на одной площадке, объединяют народы большой страны", - отметил Собянин.

"Наша задача - чтобы наша кухня стала популярна среди 147 миллионов россиян, в первую очередь, потому, что если мы будем любить и знать нашу кухню, нам ничего не будет стоить стать популярными, экспортируемыми, конкурентными во всем мире", - сказала Екатерина Шаповалова, директор АНО по развитию национального туризма "АГРОЭКОТУРИЗМ".

Среди лауреатов - отельеры, рестораторы, авторы культурных, экскурсионных и образовательных программ. Все они предлагают особый взгляд на столицу.

По сравнению с 2024 годом, выросло и число иностранных туристов. Больше всего гостей из Китая, Индии, Турции и Вьетнама. Кроме того, Москва становится деловым центром БРИКС и глобального юга.