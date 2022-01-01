Температуру в московских батареях понизили до минимума

Погода в предстоящие выходные будет замечательная. Воздух в Москве может прогреться почти до плюс 12 градусах. На этом фоне температуру в батареях, наоборот, понизили до минимума.

В Москве сегодня солнечно. И может быть побит рекорд 2022 года, тогда в столице было плюс 11,5. А вот снега ещё много. На востоке Подмосковья высота сугробов превышает 50 сантиметров.

На ВДНХ за сутки снег уменьшился лишь на одну единицу и сейчас его высота 39. Примерно такая же картина и в центре. Как объясняют специалисты, медленное таяние связано с большой отражательной способностью снежной поверхности. Она просто не успела сменить белый окрас на тёмный.