Психиатр огласил диагноз побрившей голову певицы Славы

Певица Слава в начале марта опозорилась во время концерта в Пензе. Артистка странно вела себя на сцене, чем разозлила зрителей. Поклонники потребовали, чтобы им вернули деньги за билеты.

Исполнительница хита "Одиночество" попыталась оправдаться и заявила, что на ее концерте некие недоброжелатели устроили провокацию. Слава записала видео с объяснением, на кадрах она рыдала от обиды. говорила, что больше не хочет жить. Спустя пару дней певица попыталась взять себя в руки и даже внешне обновилась. Она сбрила волосы на затылке и висках, сделав стильную прическу. Но сил ей это не придало. Сейчас Слава подумывает о завершении карьеры.

Скандальное поведение певицы привлекло внимание психиатра и нарколога Василия Шурова. Специалист изучил записи артистки и огласил ее диагноз. Врач уверен, что у Славы алкоголизм, и все ее проблемы связаны не с психикой, а с употреблением спиртного.

"Слава постоянно в подпитии делает какие-то очень громкие заявления, какие-то разборки устраивает, кого-то грязью поливает. Совершенно какая-то безумная агрессия в сторону той же Долиной. На ровном месте: "Мне теперь из-за тебя придется к наркологу идти!". Да тебе давно пора к наркологу, и не только за справкой на продажу квартиры…" — заявил Шуров.

Не исключает специалист и тот факт, что артистка устраивает провокации ради пиара. Уж слишком эмоционально она себя ведет на видео.

"К сожалению, наш шоубиз сейчас отличается тем, что хорошими делами прославиться нельзя. Постоянно должен быть какой-то темным пиар. А тут вообще всё можно рассматривать как пропаганду суицида. Извините, Роскомнадзор должен ей за это а-та-та сделать", — поделился врач в беседе с "Пятым каналом".