Лихачев обсудил с главой МАГАТЭ Гросси ситуацию на АЭС "Бушер"

Россия готова и дальше оказывать содействие Ирану в его мирной атомной программе. Об этом заявил руководитель "Росатома" Алексей Лихачёв на встрече с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

Делегация Международного агентства посетила сегодня Москву. Наша сторона проинформировала гостей о ситуации на атомной электростанции "Бушер" и заверила: российские специалисты сделают всё для того, чтобы первый блок работал штатно, а строительство новых возобновилось как можно скорее.

Глава "Росатома" отдельно отметил полное отсутствие доказательств разработки Ираном ядерного оружия. И указал на недопустимость ударов по любым объектам атомной энергетики. В этой связи стороны обсудили и ситуацию на Запорожской АЭС. Благодаря профессионализму российского персонала станция безопасно пережила целый месяц полной изоляции от энергоснабжения. И готова возобновить работу, как только позволит обстановка на линии фронта.