Лихачев обсудил с главой МАГАТЭ Гросси ситуацию на АЭС "Бушер"

Россия готова и дальше оказывать содействие Ирану в его мирной атомной программе. Об этом заявил руководитель "Росатома" Алексей Лихачёв на встрече с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.
Делегация Международного агентства посетила сегодня Москву. Наша сторона проинформировала гостей о ситуации на атомной электростанции "Бушер" и заверила: российские специалисты сделают всё для того, чтобы первый блок работал штатно, а строительство новых возобновилось как можно скорее.
Глава "Росатома" отдельно отметил полное отсутствие доказательств разработки Ираном ядерного оружия. И указал на недопустимость ударов по любым объектам атомной энергетики. В этой связи стороны обсудили и ситуацию на Запорожской АЭС. Благодаря профессионализму российского персонала станция безопасно пережила целый месяц полной изоляции от энергоснабжения. И готова возобновить работу, как только позволит обстановка на линии фронта.
"Очевидно, что поднимать станцию можно будет только тогда, когда будет полностью снята любая угроза, снят любой риск военного воздействия на работающие энергоблоки, но готовиться к этой работе мы должны уже сейчас. Мы готовы к этой большой работе: готовы с точки зрения и компетенции персонала, и с точки зрения соблюдения всех норм, принципов безопасности, и с точки зрения решения вопроса водоснабжения", - отметил Алексей Лихачёв, генеральный директор "Росатома".