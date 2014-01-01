В Кремле призывают всех помнить о том, что население Крыма в 2014 году проголосовало за воссоединение с Россией. Москва гордится жителями полуострова, они – граждане Российской Федерации, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Песков подчеркнул, что крымчане проголосовали за воссоединение с Российской Федерацией абсолютно в рамках международного законодательства. Крым и Севастополь являются неотъемлемой частью России, приводит слова представителя Кремля РИА Новости.

Владимира Зеленского ранее спросили, какие отношения он поддерживает с россиянами, с которыми познакомился до 2014 года благодаря работе в России. Глава киевского режима, отвечая, назвал сторонников присоединения Крыма нечеловеческими существами.