Что происходит в личной жизни Марка Богатырева: отказался выходить на сцену с Арнтгольц, сияет рядом с молодой актрисой

Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц прожили в браке пять лет. Актриса родила мужу сына. Но в декабре прошлого года появились слухи, что звезды кино развелись. Поначалу Марк и Татьяна скрывали крах отношений. Но в итоге Богатырев все же признался, что расстался с женой. Актер намекнул, что дело в нем.

Бывшие супруги не устраивали публичных разборок, не было судов за имущество. Казалось, что Богатырев и Арнтгольц смогли сохранить добрые отношения. Однако недавно Марк шокировал публику. Он едва не сорвал спектакль "Тихий Дон", отказавшись выходить на одну сцену с бывшей женой. Актер просто не появился на постановке, чем поставил коллег и организаторов в крайне сложное положение.

Богатырев устроил демарш, не предупредив заранее о том, что он не появится на работе. Ситуацию спас Дмитрий Миллер. Он сыграл Григория, что позволило спектаклю состояться.

Что побудило артиста так поступить, до сих пор не известно. Казалось, что после развода Марк и Татьяна друг на друга обиды не держат. Богатырев даже вышел в свет с красавицей-актрисой Никой Здорик. На мероприятии они не отходили друг от друга. Присутствующие тут же решили, что между артистами не просто дружба.

"Они смотрятся друг с другом, но мне кажется, что Марк такой достаточно харизматичный человек, сильная личность, и Ника такая, палец в рот не клади. Мне кажется, им будет сложно вместе, потому что они два огня. Это либо будет пламя, которое все на своем пути сожжет, либо, наоборот, сожгут друг друга", — поделился с "Пятым каналом" певец Илья Гуров.

Однако Марк поспешил опровергнуть слухи. Он сообщил, что они с Никой не близки, мол, просто работают в одном театре и все.