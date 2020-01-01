Оставившая семью Лиза Арзамасова растрогала народ нежным фото сына и дочки

Лиза Арзамасова и Илья Авербух счастливы в браке уже пять лет, они поженились в декабре 2020 года. Разница в возрасте в 22 года не помешала актрисе и фигуристу создать крепкую семью. Звезда сериала "Папины дочки" родила мужу двоих детей — сына Леву и дочь Лию.

После замужества Арзамасова больше времени уделяет семье, но и о карьере не забывает. Лиза снимается в кино и выходит на театральную сцену. А на днях она отправилась в Барнаул на гастроли. Мужа и детей взять с собой актриса не смогла. Пока Лиза блистала на сцене, Илья Авербух присматривал за Левой и Лией.

Видимо, он и прислал актрисе фотографию детей, которую она разместила в своем блоге. На снимке Лева предстал в сером костюмчике с футболкой и шортами. Он обнимал младшую сестру. Лия же позировала в белом платьице. Девочка прижалась к брату, закрыв газа. "Наши", — подписала кадр Арзамасова.

Судя по всему, Лева и Лия очень дружны. Они часто показывают заботливое отношение друг к другу. Друзья и поклонники Арзамасовой и Авербуха умиляются их детьми.

"Какие нежные и прекрасные!" — написала актриса Елена Захарова в комментариях к снимку. "Конфетки!" — отметил олимпийский чемпион Роман Костомаров. "Боже!" — не сдержала эмоций певица Зара.

(Смотрите фото на сайте "ТВ Центра")

Напомним, что в прошлом году семья Арзамасовой и Авербуха попал в грандиозный скандал после того, как Илья дал интервью Ксении Собчак. В беседе с журналисткой фигурист среди прочего рассказал о первой встрече с будущей женой. На тот момент ему было 37 лет, а ей — 15.

Тогда журналистка поинтересовалась у фигуриста, не странно ли ему помнить свою жену еще ребенком. "15 лет — это уже не ребенок. Это уже женщина. У нее все было", — ответил на это Илья Авербух, но сразу пояснил, что ни о какой любви с первого взгляда не было и речи.

Многие неоднозначно отреагировали на слова спортсмена о Лизе Арзамасовой и принялись его критиковать. В итоге Авербуху пришлось оправдываться, а жена публично за него вступилась.