ВСУ обстреливают промзону Энергодара возле ЗАЭС

Промзона Энергодара подвергается атакам ВСУ. Это приводит к нарушению энергоснабжения Запорожской атомной электростанции, заявил глава Росатома Алексей Лихачев.

По данным Лихачева, украинская армия обстреливает артиллерией и атакует беспилотниками город – спутник ЗАЭС. Периодически это приводит к потере энергоснабжения. В начале марта в пятый раз был объявлен режим тишины, во время которого восстанавливалось снабжение электричеством, сообщил глава Росатома по итогам межведомственных консультаций с МАГАТЭ, передает ТАСС.

После переговоров с представителями МАГАТЭ Лихачев также заявил, что возможны поставки электроэнергии с Запорожской атомной электростанции на Украину. Это может произойти при определенных условиях. Эксплуатировать станцию и гарантировать ее безопасную работу будет Росатом, но в части продажи электроэнергии Москва готова рассмотреть международный формат.