Верховную раду Украины парализовал страх перед НАБУ

Верховная рада Украины практически не работает. Украинский парламент парализован страхом перед Национальным антикоррупционным бюро, сообщили источники Telegram-канала "Сотрудник ОП".

Депутаты устали, они и спят и видят, когда закончится их каденция, утверждают наблюдатели. По их данным, у главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии на столе лежат десятки заявлений о сложении мандатов. Парламентарии отказываются голосовать, опасаясь преследования со стороны НАБУ.

Причиной депутатского саботажа называют прошлогодний скандал с антикоррупционерами и ситуацию вокруг Юлии Тимошенко. Ранее пресс-служба НАБУ сообщила, что руководителя одной из депутатских фракций Верховной Рады подозревают в подкупе народных депутатов и покупке их голосов "за" или "против" в конкретных законопроектах. Решение проблемы пытаются найти в офисе Зеленского.