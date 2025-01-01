Замерзли насмерть, пытаясь найти укрытие: вот как на самом деле погибли Усольцевы

Сергей и Ирина Усольцевы с пятилетней дочерью Ариной и собакой Ладой пропали 28 сентября 2025 года. Они отправились в однодневный поход к горе Буратинка и перестали выходить на связь. До сих пор следы семьи не найдены.

Также не известно, что произошло с Усольцевыми. Неравнодушные люди со всей страны продолжают выдвигать свои версии пропажи семьи. Но теперь все чаще сходятся во мнении, что Усольцевых нет в живых. Так, сибирский охотник Александр Багаев уверен, что следы семьи не нашли, так как Сергей, Ирина и Арина стали жертвами преступления.

"Мой вывод, что их там нет. Люди оставляют следы, искали их профессионалы, мотивированные добровольцы в самом начале, три человека— это больше, чем иголка в стоге сена. Скорее всего, был случайный конфликт, устранили всех, куда-то вывезли", — цитирует охотника v1.ru.

По словам Александра Багаева, если бы Усольцевы заблудились, они оставили бы много следов. "Сломанные веточки, вмятая трава, сорванный мох, сдвинутые камни, обломанные сучки на валежине, следы стоянки", — рассказал охотник.

С этим предположением не согласен депутат Законодательного собрания Красноярского края и опытный турист Алексей Кулеш. "Действительно странно: три человека пропали на довольно ограниченной территории, и до сих пор непонятно, что произошло. Но никаких улик, указывающих на бытовой или случайный конфликт, не обнаружено", — сказал Кулеш.

Но, как напомнил депутат, следствие уже отрабатывало криминальные версии, и они не нашли подтверждения. "Поэтому методом исключения самой вероятной и рабочей остается версия о том, что Усольцевы заблудились и замёрзли, пытаясь найти укрытие", — объяснил эксперт.

По его словам, тела найдут уже скоро. В апреле сойдет снег, у поисковиков будет время на обнаружение семьи до появления густой зелени, а это ожидается примерно в мае. В этот период будут вестись активные поиски и скорей всего тайна Усольцевых раскроется, пишет "АиФ".