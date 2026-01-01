Интересы России и США в вопросе стабилизации энергетических рынков совпадают. С таким заявлением выступил в пятницу, 13 марта, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее сообщалось, что Вашингтон разрешил покупать российскую нефть и нефтепродукты. В генеральной лицензии Управления по контролю за иностранными активами американского Министерства финансов уточняется, что действие санкционных ограничений приостановлено до 00:01 по восточному летнему времени США 11 апреля 2026 года.

Как отметил официальный представитель Кремля, российская сторона усматривает в этом шаге Соединенных Штатов попытку стабилизировать энергетические рынки: "Конечно, такие действия в какой-то мере будут способствовать стабилизации этого рынка".

Песков также указал на то, что без значительных объемов российской нефти стабилизация рынка невозможна, а "ситуация чревата нарастанием кризиса в секторе энергетики глобально" (цитаты по ТАСС).

До того министр энергетики США Крис Райт заявил, что американские рестрикции против российской нефти сняты не будут — шаги для сдерживания цен на нефтяном рынке уже предпринимаются, а санкционная политика Вашингтона в отношении России неизменна.

Однако президент Соединенных Штатов Дональд Трамп утверждал, что ограничительные меры не будут действовать до тех пор, "пока всё не нормализуется". Однако "кто знает — возможно, нам не придется вводить их снова, поскольку восстановится мир".