Иранский штаб уличил солдат США в поджоге собственного авианосца

Несколько американских военных намеренно устроили пожар на борту авианосца USS Gerald R. Ford. Экипаж корабля не желал воевать, заявил представитель центрального штаба иранского военного командования "Хатам аль-Анбия".

Как напоминает агентство Fars, американский авианосец был вызван из Средиземного моря для присутствия в Индийском океане и Оманском заливе. По словам иранского военного, корабль должен был компенсировать поражение американских сил. Однако экипаж Gerald R. Ford воевать не хотел.

Как стало известно ранее, пожар вспыхнул на авианосце ВМС США Gerald R. Ford в Красном море. Американские военные подчеркивали, что причина пожара не связана с боевыми действиями. Возгорание локализовали, пожар не повредил силовую установку судна.