"Золотой мальчик Голливуда" Тимоти Шаламе оказался на грани отмены. И все из-за балета

"Nessun Dorma" в переводе с итальянского - "Пусть никто не спит". Эта легендарная ария принца Калафа из оперы Пуччини "Турандот" считается одной из самых знаменитых, а главное - сложных в репертуаре мировых теноров. А еще именно ее психологи рекомендуют слушать в сложных жизненных ситуациях. Нарастающий темп и музыкальный напор придают надежду и уверенность в собственных силах. Таково новаторство Пуччини - "последнего великого итальянца". Вышеперечисленные качества теперь ой как пригодятся молодому американскому дарованию Тимоти Шаламе. Он сказал: "Я не хочу работать в балете или опере, где говорят: "Эй, поддерживайте это дело, даже если оно никому больше не интересно". Со всем уважением к людям, работающим в балете и опере. Я только что потерял 14 процентов своей зрительской аудитории".

Сказать, что театральная публика разозлилась, значит - ничего не сказать. Британская Guardian цитирует видного критика: мол, Шаламе - просто полный идиот. И ведь хватило ума: интервью вышло незадолго до вручения американской кинопремии "Оскар". Букмекеры, еще недавно называвшие Шаломе одним из главных претендентов в номинации "Лучшая мужская роль", теперь говорят о закате эры "золотого мальчика Голливуда". Теперь еще и компания отмены.

А вот австралийские зрители Шаламе благодарят. По промокоду с его именем теперь можно получить скидку 14% на оперу "Кармен". От театра в Лос-Анджелесе такой щедрости не дождешься. Там просто закончились все билеты. К своеобразному флешмобу подключились труппы Лондона, Парижа, Берлина, публикуя кадры переполненных залов и оглушительных оваций. Министр культуры Германии даже пригласил американского актера в театр. Чтобы, так сказать, немного нарастить культурный бэкграунд.

В общем, слухи о смерти классического искусства сильно преувеличены. Достаточно зайти в соцсети. Благодаря премьеру Большого тетра Игорю Цвирко мы, например, знаем, что Щелкунчика в знаменитой постановке Григоровича танцуют аж четыре артиста. Кукла, Тот, который сражается с Мышиным королем, ну и два Принца. Пока один в любовной идиллии парит под сводами театра, другому красят волосы в золотой цвет. А фея Карабос из балета "Спящая красавица" – партия, по задумке постановщика, мужская. Красота - страшная сила. Такое вот искусство в массы. Просто, понятно и доступно.

"Многие люди обожают оперу, балет. И для многих это не просто работа. Это - их предназначение. Многие артисты, работники сцены приходят в театр потому, что нуждаются в нем. Нуждаются в большом, великом искусстве", - говорит сам Игорь Цвирко.

И что далеко ходить. Артисты Венской оперы прямо у стен легендарного здания устроили опрос. Получив, правда, явно не то, на что рассчитывали: "Вы знаете, меня, например, больше привлекает то, что в соцсетях. Лично я в опере никогда не был".

А потому и защитников у Тимоти Шаламе едва ли не больше, чем противников. Четыре часа, даже с двумя антрактами, для зумеров, как они сами говорят, "ту мач".

"Мне кажется, Тимоти Шаламе сказал лишнего в силу своего возраста. Какой-нибудь зумер может сказать, что не хочет слушать классическую музыку, она ему кажется какой-то отсталой, устаревшей, неактуальной. С другой стороны, если он же поступит в музыкальное училище на 6 лет, то я вас уверяю, его научат слушать эту музыку. И он даже ее полюбит", - отметил Николай Никулин, журналист, кинокритик.

Оценить всю красоту оперы и балета может лишь тот, у кого есть достаточные базис и надстройка для понимания происходящего на сцене. А с кино все гораздо проще.

"Сегодня кинематограф, - это такой коллективный шоумен. Он несет развлекательную функцию. Кинематограф - это как футбол, национальный вид спорта. Все в нем разбираются. Все о нем говорят", - продолжает Никулин.

Говорят, все травмы "золотого мальчика Голливуда" родом из детства: "Я вырос за кулисами Нью-Йоркского балета. Моя бабушка танцевал там. Моя мама танцевала там. И даже моя сестра тоже танцевала там".

15 марта в Лос-Анджелесе вручат заветные статуэтки. Ведь пока одни хоронят балет и оперу, другие ставят диагноз "важнейшему из искусств". Шедевров кинематографа за минувшие 10 лет - действительно по пальцам пересчитать. Так что кто и кого переживет - большой вопрос.