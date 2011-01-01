До сих пор именно телерадиокомпания BBC обладала эксклюзивными правами на трансляцию главных королевских событий – от коронаций до похорон. Поэтому отказ транслировать в прямом эфире службу в честь Дня Содружества, а это одно из важнейших государственных мероприятий с участием представителей 56 стран-членов организации и всего королевского семейства, в Британии называют не иначе как "предательством монархии". И последним предвестником ее конца.

Британцы гонят Карл III с трона: даже ВВС выступила против короля

"Наша страна катится в пропасть из-за десятилетий неверных политических решений. И я думаю, что нам нужно защищать институты этой страны. А BBC нанесла удар по национальному самосознанию. В каком-то смысле – они упраздняют монархию, упраздняют королевскую семью. Низводят ее до уровня чего-то незначительного. И это не сулит монархии ничего хорошего. Ведь если королевская семья не получает эфирного времени – раболепного, позитивного освещения - то ей конец", - заявил Марк Долан, телеведущий.

Зато взамен внимания прессы королевское семейство с лихвой получило внимание протестующих, которые вместо приветствий монаршим особам выкрикивали "король не мой" и "что ты знаешь?". В общем, британцы до сих пор не могут поверить, что король Карл III ничего не зал об извращенных наклонностях своего младшего брата, которой не только насиловал несовершеннолетних девочек, так еще и сливал сутенеру Джеффри Эпшетйну секретную государственную финансовую информацию. Подданные Британского королевства убеждены, что семья осознанно покрывала извращенца.

Злость – именно это чувство сегодня испытывает большинство британцев к нынешним членам королевской семьи. Поэтому и трансляции их мероприятий давно не пользуются популярностью. Тот же День Содружества обычно смотрят не больше 3 миллионов телезрителей, в то время как любое самое примитивное реалити-шоу набирает по 5 миллионов зрителей.

С 2022 года самым рейтинговым событием стали похороны королевы. С Елизаветой II через экран телевизора прощались 29 миллионов британцев. А вот коронацией Карла в 2023 году уже интересовались на 10 миллионов меньше. Еще один пик был аж в 2011 году – во время трансляции свадьбы принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Тогда за церемонией наблюдали 26 миллионов подданных. И, по мнению экспертов, народ до сих пор не остыл к паре, более того – большинство ждет их восхождения на престол. Карл в роли короля – британцев не впечатляет – характера не хватает, пошел не в мать. Но зато Уильям уже готов проявить характер и даже не стесняется размышлять о реформах монархии – осталось только дождаться восшествия на престол.

"Я думаю, у принца Уильяма действительно есть четкое представление о том, что нужно делать. И меры должны быть радикальными. В общественной жизни должны царить честность, подотчетность и прозрачность, а в королевской семье - надлежащая открытость, если они хотят и дальше пользоваться уважением и доверием. Например, нужно выселить дочерей принца Эндрю - Беатрис и Евгению - из королевских дворцов, которые они занимают на субсидированных условиях. Но при этом не выполняют никаких королевских обязанностей", - отметил Эндрю Лоуни, историк.

По слухам, Уильям во время празднования Дня Содружества как раз очень сильно злился и из-за того, что праздник был испорчен протестующими. И главное из-за того, что в их семье оказался педофил, из-за которого позор лег на всех. Как бы на месте короля Уильям поступил с дядюшкой-извращенцем Эндрю – неизвестно, но, похоже, что явно не стал бы с ним излишне церемониться.

Кстати, зловредный характер Уильяма уже понятен по его отношению к ни в чем не замеченным дочерям Эндрю – принц решил придерживаться стратегии "нулевой ассоциации". По сообщениям инсайдеров, он категорически против того, чтобы Беатрис и Евгения получали статус "работающих членов семьи", и запретил их приглашать на балкон Букингемского дворца. Чего уж там – теперь их даже не приглашают на традиционные скачки.

"Сестры Беатрис и Евгения были ошеломлены таким пренебрежением со стороны королевской семьи. Обычно они были завсегдатаями всех мероприятий. Мне их искренне жаль, жаль, что они проходят через такое унижение", - сказал Эндрю Эборн, телеведущий.

Еще так же сильно британцы жалеют принца Гарри, по глупости сбежавшего в Америку из-за капризов своей жены, которая искала уединения. А потом вдруг стала торговать своим титулом герцогини - буквально за гроши. Сперва рыдала по контракту в документальных фильмах, а потом стала варить джемы и свечи, которые почему-то никто не покупает. В марте из-за нерентабельности Меган как проекта Netflix официально разорвал с ней контракт. И герцогиня решила пойти ва-банк - теперь торгует собой, продавая билеты на почасовые встречи.

"Скоро Гарри и Меган отправятся в Австралию, где будут изображать короля и королеву. Во время этой поездки с 17 по 19 апреля Меган Маркл станет главной звездой странного девичника стоимостью 1800 долларов за один стандартный билет для одного человека. Мы можем смеяться над этим – но ведь она невестка короля Карла III, она замужем за сыном монарха. И это безвкусное мероприятие выставляет нашу королевскую семью в еще более неприглядном свете", - указал Кевин О’Салливан, телеведущий.

В британской королевской семье сейчас так много проблем, что журналисты даже не успевают прогнозировать, какая из них окончательно добьет Виндзоров. И все чаще задаются вопросом – не повторят ли они прецедент столетней давности, когда британские монархи в условиях Первой мировой войны были вынуждены отказаться от имени Саксен-Кобург-Гота, а теперь станут, например, Сандрингемами. Тем более, что единственное, с чем согласны все эксперты, - новый золотой век британской монархии если и будет, то точно не при Карле III. Он так и не мог стать настоящим королём – не смог удержать в кулаке ни страну, ни даже свою семью.