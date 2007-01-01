Многие в США всерьез считают происходящее на Ближнем Востоке новой священной войной

Это – Иран. Жгут идола бога Баала. Как считают участники акции – истинного бога Израиля и американской элиты. А это - Израиль. Билборды на зданиях уже приравнивают американского президента к Богу.

Соцсеть американского президента. На днях он решил опубликовать в ней пророчество о самом себе, сделанное южноафриканским пастором Кимом Клементом еще в 2007 году. Мир еще не успел переварить камлания, которые устроили в Белом доме на прошлой неделе - и вот опять: "Бог говорит – я поставлю у руля на два срока президента, который будет молиться, но он не будет молящимся президентом, когда начнет. Я одурачу людей, говорит Господь. Он воздвигнет стены защиты для этой страны. И экономика этой страны изменится очень быстро, говорит Господь".

Новое Средневековье

Это новое Средневековье – не просто реальность сегодняшнего дня. А то, что определяет геополитику и судьбы миллионов людей по всему миру.

"В рамках агрессии США и Израиля против Ирана нужно понимать религиозную, духовную, мистическую составляющую этого конфликта, которая по какой-то причине находится за пределами общего дискурса. Но на самом деле в основе всей этой истории лежат, как ни странно, события, которые относятся к Ветхому Завету, многим тысячам лет назад. И действующие лица нынешние, включая Трампа и его администрацию и нынешних лидеров Израиля, они пребывают именно в этой реальности", - объясняет Кирилл Стрельников, политолог.

В этой реальности очень многие люди в США верят, что именно у Израиля есть Богом данное право на территории от Нила до Евфрата. Да что там многие. Об этом открыто говорил даже американский посол в Израиле. Когда весь израильский народ соберется на своих землях - он построит Храм. Вместо двух разрушенных. Теперь уже - навеки. После строительства третьего храма придет Антихрист. Начнется Армагеддон. Великая битва добра со злом. Многие погибнут. Израильтяне - так почти все, выживет лишь 144 тысячи. В итоге они примут Христа, будет второе пришествие, наступит рай на земле, и заслуженная награда достанется праведным. И первыми в очереди за наградой будут, естественно, праведники американские.

"То есть и от Бога они получат определенные дивиденды. Американцы, американская нация - они считают себя, по сути, настоящим избранным народом, поскольку они обратились ко Христу. А еврейская традиция - эта ветхозаветная традиция. Им она помогает подтвердить собственное величие. До логического конца идея избранности была доведена у мормонов. Они себе просто изобрели свою собственную Библию и написали священную историю уже на территории Америки. Это - показатель той логики, которая есть в рамках американского протестантизма. Мы - избранные, говорят они. Трамп - человек довольно циничный, но при этом как хороший политик и, я думаю, психолог он эту фишку почувствовал, этот перелом в обществе, и начал раскручивать это", - говорит религиовед и социолог Роман Лункин.

Офис по делам веры

Когда после покушения в Пенсильвании Трамп заявил, что это Бог спас его, чтобы было кому сделать Америку великой, многие восприняли эти слова как предвыборную фигуру речи. В конце концов, ядерный электорат Трампа – это именно белые христиане. Библейский пояс Америки дружно голосовал за Трампа что в 2016, что в 2024 году. Но второй срок очень отличается от первого. Сразу же после возвращения в Белый дом Трамп создал Офис по делам веры. Возглавила его духовник Трампа и близкая подруга Нетаньяху Пола Уайт.

"Организация, которая изначально должна была заниматься, скажем так, гуманистическими такими вещами, веротерпимостью, на самом деле - это фактически второй теневой кабинет.Сейчас они занимаются таким агрессивным, скажем так, продвижением вот этих христианско-сионистских нарративов в американской армии", - продолжает Стрельников.

Пола Уайт в Белом доме отнюдь не одинока. Именно апологетам секты сторонников приближения апокалипсиса сейчас принадлежит практически вся власть в стране.

В прошлом Питу Хегсету удалось вылечиться от алкоголизма. Избавление от таких зависимостей, считают многие психологи и психиатры, часто сменяется мессианством. Мол, раз удалось преодолеть такое – то зачем-то же это было нужно. У американского министра войны есть ответ - зачем. Достаточно посмотреть на татуировки, которые он постоянно демонстрирует в интернете. "Деус вульт" – боевой клич крестоносцев. Этого хочет Бог.

"Чего этого хочет Бог? По словам самого Хегсета - строительства третьего храма, после которого, по идее, должно произойти второе пришествие Иисуса Христа. Мало кто думает об этом всерьез. Но если конкретные люди, обладающие конкретной властью, говорят конкретные вещи, почему мы не слышим то, что говорится прямым текстом? Это удивительно", - считает Стрельников.

Меч непримиримого американизма

А прямым текстом говорится дословно следующее: "Мы, христиане, вместе с нашими еврейскими друзьями и их замечательной армией в Израиле должны поднять меч непримиримого американизма". Такими откровениями нынешний министр войны США делился в своей книге "Крестовый поход Америки". Чуть раньше - еще в качестве ведущего телеканала Fox News - он заявил, что "нет причин, по которым чудо восстановления Храма на Храмовой горе невозможно".

То, что на этом месте находятся одни из главных мусульманских святынь, и их разрушение - это мировая война, министра войны не смущает. Наоборот, чем быстрее наступит Армагеддон, конечная битва добра со злом, тем быстрее придет рай на земле для избранных богом. В таком духе толкуют священное писание и на ставших сейчас обязательными в Белом доме религиозных политинформациях для министров, губернаторов и армейской верхушки. Толкователи Библии подбираются соответствующие. Например, Ральф Дроллинджер, даром что бывший профессиональный баскетболист. Или Дуглас Уилсон – большой сторонник рабства, превращения США в теократию и отмены избирательных прав женщин. Или Роберт Джеффрис – вот он, по правую руку от Трампа на "молитвенном собрании" в Овальном кабинете. Он прямо заявлял, что "мы не хотим мира, мы хотим Армагеддона, пусть он настанет". Или Джон Хейги. В свое время он вляпался в колоссальный скандал, заявив, что Гитлер выполнял волю Бога и Антихрист будет частично евреем. Но ничего, как с гуся вода. По-прежнему проповедует на всех телеэкранах и в самых высоких кабинетах.

Кстати, про Россию. Кто именно библейский враг Израиля сегодня, а кто будет назначен им завтра - будущим праведникам лучше знать. Но самое главное - приблизить Армагеддон хотят не только пасторы, министры и политики. На тему вдруг стали рассуждать те, кого еще недавно считали образцами светскости. Технократическая элита силиконовой долины США

"Америка на данный момент является естественным кандидатом на роль и катехона, и Антихриста. Это – эпицентр мирового государства и эпицентр сопротивления мировому государству", - сказал Питер Тиль, руководитель компании "Палантир". Именно она - глаза, уши и искусственный интеллект Пентагона, ЦРУ, многих армий и правительств мира.

Мир, которого нет. "Палантир" показал нам всем ужасное будущее

В конце прошлого года Тиль прочитал курс лекций. Не о технологиях, как стоило ожидать. Об Антихристе и тех, кто может ему противостоять. Ну и, конечно, о будущем. Лекции требовали не снимать и не записывать. Но и не особо возражали, когда это "евангелие от Петра" все-таки утекло в прессу. Тем более, что о верованиях техноэлиты – и в многочисленных высказываниях Маска, и в "Манифесте технооптимистов" Андриссена, и в публикациях Кёртиса Ярвина – идеолога очень популярного в Кремниевой долине движения "Темное просвещение".

Новый Бог, новый Антихрист

Суть этих движений можно описать так: развитие технологий - новый Бог, а новый Антихрист – демократия, централизованное государство, права человека, необходимость соблюдения законов. Одним словом, все привычные воззрения старого мира. Включая страх перед ядерной войной. А значит, лучший способ победить этот страх: обнулить в войне весь старый мир. И стать в мире новом безусловными и единственными вершителями судеб.

"Они хотели бы привести мир к эпохе господства технологий. Управление планетой посредством технологий. И, по их мнению, с этой войной начинается новая историческая эпоха. Поэтому это не просто война между Соединенными Штатами, Израилем и Ираном. Это война, призванная открыть новую эпоху человечества, новый период истории, новый мир", - написал в соцсетях Такер Карлсон.

Еще недавно он – один из самых преданных сторонников Трампа. А на днях он был изгнан из движения MAGA. За то, что называл войну с Ираном абсолютно отвратительным и злодейским делом. "Он сбился с пути", – объяснил Трамп. Но точно так же "сбились" и многие другие из тех, кто хотел сделать Америку снова великой.

Кто платит, тот и заказывает музыку. А платят те, кому нужна не великая Америка, а великий Ноев ковчег или великий бункер, где спасутся избранные из избранных. А потом перезапустят мир на новых, своих правилах.