Лукашенко припугнул Украину и Запад "Орешником": "Вы к нам не лезьте!"

Заявления киевского режима о том, что развернутый на территории Беларуси ракетный комплекс "Орешник" должен считаться законной целью для НАТО, — это "глупость самая настоящая". Такое заявление сделал в пятницу, 13 марта, белорусский лидер Александр Лукашенко.

Как подчеркнул политик, только "глупцы об этом говорят", тем более что Минск не вынашивает агрессивных планов: "Я не говорю, что мы завтра бахнем этим "Орешником" по Вильнюсу, Варшаве или по Киеву. Упаси господь. Это не наша задача".

Белорусские власти намерены защитить свою страну и настроены "по-человечески решать вопросы", отметил Лукашенко. При этом он предостерег Украину и западные государства от нападок на Беларусь: "А чтобы не бахнул "Орешник", вы к нам не лезьте. Ни с Украины, ни с Польши, ни с Литвы, ни с Латвии" (цитаты по БелТА).

Ранее государственный секретарь белорусского Совета безопасности Александр Вольфович подчеркивал, что размещение оперативно-тактического комплекса "Орешник" на территории Беларуси позволит защитить западные рубежи Организации Договора о коллективной безопасности в противовес тому, что происходит в отношении объединения с Запада.

Александр Лукашенко уже предостерегал недругов от провокаций и агрессии, предупредив, что "мы можем бахнуть, если будет плохо". Политик напомнил о размещении в стране комплексов "Орешник" и заявил: "Вот мы сядем с Путиным, примем решение и бахнем. Поэтому не нарывайтесь".