Вашингтон подтвердил гибель четырех американских военных над Ираком

Центральное командование США подтвердило гибель четверых американских военных. Речь идет о членах экипажа самолета-заправщика KC-135 Stratotanker, потерпевшего крушение в воздушном пространстве Ирака.

Как сообщило CENTCOM в соцсети X, примерно в 14:00 по восточному времени 12 марта в западной части Ирака потерпел крушение американский самолет-заправщик KC-135. Признаны погибшими четверо из шести членов экипажа. Спасательные работы продолжаются,говорится в сообщении командования.

Ранее стало известно об инциденте на западе Ирака. Один из американских самолетов-заправщиков потерпел крушение, второй благополучно приземлился в Израиле. В CENTCOM заявили, что причина крушения самолета - не вражеский или дружественный огонь, обстоятельства выясняются.