Трамп неуклюже пошутил про помощь России Ирану: "По справедливости"

Россия, вероятно, оказывает поддержку Ирану в его военном конфликте с США. Такое мнение высказал в пятницу, 13 марта, американский лидер Дональд Трамп.

В ответ на соответствующий вопрос интервьюера политик допустил, что президент России Владимир Путин "помогает им немного", при этом "он, вероятно, считает, что мы помогаем Украине".

Трамп отметил, что предполагаемая помощь Москвы Тегерану связана именно с тем, что Вашингтон поддерживает киевский режим: "Поэтому он так говорит, и Китай сказал бы то же самое, знаете ли. Это как "эй, они это делают, и мы это делаем — по справедливости" (цитаты по РБК).

Ранее спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф заявил, что Россия опровергла предположения о передаче Ирану разведданных. Как уточнил чиновник, указанный вопрос затрагивали во время недавнего телефонного разговора президенты России и США, причем "россияне сказали, что развединформацией не делятся".

Германские журналисты между тем предположили, что Владимир Путин помог американскому коллеге Дональду Трампу осознать ошибочность военной операции против Ирана. В ФРГ пишут, что именно после телефонного звонка в Кремль президент США заговорил о скорейшем прекращении войны против Ирана.