Виктория Боня считала, что ее дочь подменили в роддоме: "Была такая страшная!"

Виктория Боня запустила собственное реалити, в котором рассказывает о жизни с 13-летней дочерью Анджелиной. В шоу звезда "Дома-2" делится самым сокровенным. Так, в новом выпуске Вика рассказала, как ее наследница появилась на свет.

"Новорожденного ребенка обычно кладут женщинам на грудь, а мне не смогли, положили на живот. Знаешь, почему? Потому что пуповина была короткая. У многих детей бывают проблемы – они рождаются с пуповиной, обвитой вокруг шеи, и она их душит. А твоя была настолько короткая, что могли только на живот положить", — рассказала Боня, обращаясь к дочери.

После того, как пуповину обрезали, первым на руки новорожденную Анджелину взял ее отец Алекс Смерфит. Позже всех вывели из палаты, и новоиспеченная мамочка осталась одна с младенцем. Тогда-то Вику и накрыла паника.

Боня не могла поверить, что Анджелина ее дочь. Мол, в роддоме она посмотрела на младенца и подумала, что это подменыш. Виктория отметила, что у нее были естественные роды, без кесарева, и конечно никакой подмены не было. Просто ребенок оказался не таким, как она себе представляла.

"Я лежу и думаю: это не мой ребенок, это что за страшный! Может, подменили? А потом поняла, что рожала одна в палате, не было никого, подменить не с кем. Я расстроилась, ты была такая страшная, кошмар! Это бы прям ужас. У тебя были волосы на плечах, на лбу", — со смехом произнесла Боня.

Дочь в этот момент смотрела на Викторию испуганными глазами. Анджелине явно было не приятно слушать такие откровения.