Детей в Звенигороде мог спасти один телефонный звонок: цеплялись за жизнь до последнего

Спасатели и волонтеры в подмосковном Звенигороде продолжают самую страшную работу, какую только можно себе представить: ищут пропавшего ребенка, отчетливо понимая, что он уже мертв.

Трое детей пропали еще 7 марта. Двое мальчиков и девочка отправились погулять и исчезли. Когда близкие забили тревогу, выяснилось, что ребята сначала зашли в магазин за сладким, затем направились в частный сектор города и спустились к реке. Вокруг нее и были сосредоточены максимальные поисковые усилия: на берегу четко прослеживались три пары отпечатков ног, которые вели к открытой воде. Позже нашлись и свидетели, видевшие ребят на льдине.

На поиски детей выдвинулись не только сотрудники правоохранительных органов и МЧС — не остались в стороне участники поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" и волонтеры. Сила людского неравнодушия и сочувствия оказалась настолько велика, что профессионалам пришлось сдерживать желающих помочь. Ситуация в акватории реки была слишком опасной для неподготовленных поисковиков.

Спасатели не прекращали поиски ни днем, ни ночью. Водолазы опускались на дно реки 74 раза. Пешие группы прочесали по двум берегам 59 километров. С воздуха обследовали беспилотниками 31 километр акватории и побережья.

11 марта стало ясно, что чуда не будет: спасатели обнаружили тело одного из пропавших мальчиков. Два дня спустя нашли тело второго мальчика. Поиски девочки продолжаются. Лед, под который ее могло затянуть, настолько толстый, что потребовался эхолот.

Однако возможность спасти детей, угодивших в смертельно опасную ловушку речного ледохода, была. Один из местных рыбаков признался, что видел, как кто-то тонул: "Мы побежали. Взяли по палке. Нас двое было. Не успели". Мужчина рассказывает страшные подробности о том, что тонувшего "как бы занесло под лед" и "метров через 30 вынесло".

Звонить в экстренные службы очевидец не стал — решил, что со спасателями связался другой рыбак. Уже не удастся однозначно установить, спас бы этот телефонный звонок детей или нет. Однако ребята боролись за свою жизнь до последнего. Начальник ПСО № 1 "Мособлпожспаса" Сергей Тепленин рассказал, что на обломках льда примерно на протяжении 50 метров видны следы зацепов рук.

Всем любителям прогулок у воды в МЧС напоминают, как опасны сейчас водоемы. Выходить на лед и даже приближаться к кромке берега нельзя. Если же беда произошла с другим человеком, немедленно обратитесь к экстренные службы — это может спасти чью-то жизнь.