Трамп гнет свое, а Европа обвиняет его в скрытых мотивах. Политика пятницы, 13-го

Спустя всего несколько часов после ослабления американских санкций за российской нефтью в прямом смысле выстроилась очередь из покупателей. Готовность приобрести топливо уже выразили в Таиланде, Индии и на Шри-Ланке. Задумались об этом и в Японии.

Американский Минфин спешит оправдаться

Ажиотаж понятен. Лицензия Минфина США разрешает продажу лишь той российской нефти, которую загрузили на танкеры до 12 марта. По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, речь идет о 100 миллионах баррелей.

"Мы видим действия Соединенных Штатов попыткой стабилизировать энергетические рынки. В этом плане наши интересы совпадают. Мы действительно считаем, что ситуация чревата нарастанием кризиса в секторе энергетики глобально, и, конечно, такие действия в какой-то мере будут способствовать стабилизации этого рынка, потому что без значительных объемов российской нефти стабилизация рынка невозможна", - сказал Дмитрий песков.

В американском Минфине поспешили оправдаться: никакой существенной финансовой выгоды российскому правительству смягчение санкций не принесет. Впрочем, критики Трампа уверены в обратном. Газета Financial Times сообщает: блокирование Ираном Ормузского пролива повысило спрос на российскую нефть на 22%. В день Москва зарабатывает дополнительно до 150 миллионов долларов. А вот производители черного золота в Персидском заливе с начала войны не досчитались свыше 15 миллиардов долларов.

Экономика Ирака - на грани краха

Наибольшие потери понесла Саудовская Аравия - около 4,5 миллиарда долларов. Экономика Ирака, для которого нефть составляет 90% государственных доходов, и вовсе оказалась на грани краха. Экс-советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон уверен: администрация действующего президента из-за своей недальновидности и неспособности планировать на несколько шагов вперед, преподнесла русским самый лучший подарок: "В Кремле наверняка выпили много водки, когда услышали эту новость. Это настоящий подарок для россиян. Очевидно, что вы хотите сделать все возможное, чтобы снизить цены на нефть. Но сделать подарок Кремлю - неверный шаг".

Европа в истерике. Как обычно

Европа тоже бьется в истерике. Издание Axios сообщает: США сняли санкции с российской нефти, хотя лидеры Германии, Франции и Великобритании буквально умоляли Трампа этого не делать. Здравый смысл у еврочиновников не включился даже несмотря на то, что с конца февраля биржевые цены на газ увеличились более чем на сто процентов. И это явно не предел.

Канцлер Германии и вовсе попытался обвинить главу Белого дома в неких скрытых мотивах: "На этой неделе в кругу глав государств и правительств G7 мы также обсуждали с президентом США тему поставок нефти и газа из России. Шесть членов G7 выразили очень ясное мнение, что это не тот сигнал, который нужно подавать. Сегодня утром мы узнали, что правительство США, по-видимому, приняло иное решение. Мы снова считаем это неправильным".

Отношения между Брюсселем и Вашингтоном переживают непростой период, а европейцы еще и не могут выработать единую позицию по диалогу с новой администрацией США. На этом фоне показательны заявления гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси. Он убежден: для выработки долгосрочного соглашения по Ирану необходимо вернуться за стол переговоров.

Гросси в Москве

Позицию обсудили в Москве - на переговорах с министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

"В современном мире, в современных условиях, особенно в последние пару лет, МАГАТЭ, как и любая другая структура, занимающаяся нераспространением, подвергается испытаниям в силу попыток наших западных коллег вернуть себе доминирующие позиции всюду в мировой политике. И в этой связи, конечно же, очень важно сохранять приверженность уставным принципам в МАГАТЭ, сохранять беспристрастность, проявлять деполитизированный подход и концентрироваться исключительно на реализации тех задач, которые стояли в основе договоренности о создании агентства, включая, конечно же, доступ всех без исключения стран-участниц договора о нераспространении к благам мирной ядерной энергетики", - заявил глава МИД России.

Впрочем, садиться за стол переговоров с Ираном американцы явно не торопятся. Дональд Трамп уверен Вашингтон почти победил, Иран не контролирует Ормузский пролив, потому что "кишка тонка". И призвал владельцев нефтяных танкеров и судов не бояться выходить в плавание.