Российская армия за неделю нанесла массированный и шесть групповых ударов по целям на территории Украины. Как сообщили в Минобороны, поражены предприятия ВПК, объекты топливно-энергетической, транспортной и аэродромной инфраструктуры. Войсками беспилотных систем и ВКС РОссии уничтожены вертолет Ми-8 и истребитель Су- 27.

В зоне СВО ВС России ведут активные наступательные действия на нескольких направлениях. Под Красноармейском операторы ударных дронов уничтожили два танка, которые вели огонь по нашим позициям, и БМП, доставлявшую пехоту к линии боевого соприкосновения.

В Харьковской области расчеты реактивной системы "Ураган" поразили опорные пункты националистов, что позволило штурмовым группам продвинуться в глубину обороны противника. А в Запорожской термобарическими боеприпасами огнеметной системы "Солнцепек" сожжены укрытия и военная техника националистов, спрятанная в одной из лесополос.