Министерство иностранных дел России вызвало послов Великобритании и Франции в связи с нанесенным Вооруженными силами Украины 10 марта ударом по Брянску крылатыми ракетами французско-британского производства.

Как рассказали в пресс-службе внешнеполитического ведомства в пятницу, 13 марта, дипломатам был заявлен протест из-за непосредственной причастности Лондона и Парижа к теракту, жертвами которого стали семь человек, а более сорока человек получили ранения.

Ракетный обстрел Брянска украинскими националистами был бы невозможен без участия британских и французских специалистов, а также без передачи разведданных неонацистскому режиму в Киеве.

Если Лондон и Париж продолжат соучастие в военных преступлениях киевского режима, именно на них ляжет ответственность за деструктивные последствия вооруженного конфликта и эскалацию напряженности, подчеркнул МИД России на своем официальном сайте.

Ранее министерство отмечало, что Великобритания готова руками своих марионеток перевести конфликт на Украине на принципиально новый уровень с точки зрения разрушений и человеческих жертв. Цель западных столиц очевидна: посредством масштабной провокации с гражданскими жертвами сорвать мирный процесс и добиться эскалации боевых действий.

В Кремле подтвердили, что считают невозможной подобную атаку без прямого участия британцев. Решение о том, как ответить на столь вопиющее преступление против гражданского населения, будут принимать российские военные. В Великобритании расценили это как очень серьезное и пугающее предупреждение.